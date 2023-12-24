Валуев назвал футбол спортом номер один в России

Бывший боксёр и действующий депутат Госдумы Николай Валуев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Спорт номер один в России — футбол. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим фанатам больше всего интересен именно футбол», — цитирует Валуева Sport24.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал проблемы «Зенита» в первой половине сезона-2023/24.