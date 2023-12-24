«Спартак» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ, на счету Ковальчука забитая шайба
- РИА Новости
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 5:2 в пользу красно-белых.
Пятую шайбу команды забил 40-летний Илья Ковальчук. Он отметился голом в пустые ворота.
Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.
Ранее сообщалось, что Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по очкам за сезон в КХЛ.