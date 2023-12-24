Железняков: в фигурном катании одно хорошее поколение сменяет другое

Хореограф Алексей Железняков порассуждал, не снизился ли уровень женского российского одиночного фигурного катания.

«Девочки чего-то достигают, потом подходит возраст, они начинают взрослеть, оформляться. Которым уже по 18—19 лет, очень сложно прыгать прыжки ультра-си. Это совершенно другое тело, к которому надо заново привыкать и, как говорится, заново его обучать. Естественно, это смена поколений, она неизбежна. Но дальше же идут поколения, по сути, не слабее», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее победитель чемпионата России по фигурному катанию сезона-2023/24 Евгений Семененко представил показательный номер.