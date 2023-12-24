Агент Хлусевича опроверг слухи об интересе со стороны «Спортинга»

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, заявил, что ничего не знает об интересе к его клиенту со стороны лиссабонского «Спортинга».

«Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой «Спортинг». Переговоры ни с кем из «Спортинга» не вели. Думаю, это какой‑то фейк», — заявил Мавренков «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний игрок провёл за команду 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Филипе Динис, руководитель отдела коммуникаций «Спортинга», отреагировал на слухи о том, что Хлусевич может перейти в португальский клуб в зимнее трансферное окно.