Туктамышева: пока не жалею, что взяла паузу в карьере

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свою работу комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«В роли комментатора я чувствовала себя комфортно. Но самой выйти... такого рвения сейчас не наблюдается. Не жалею пока, что взяла паузу в карьере», — цитирует фигуристку «Спорт день за днём».

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

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