Туктамышева: пока не жалею, что взяла паузу в карьере
- РИА Новости
«В роли комментатора я чувствовала себя комфортно. Но самой выйти... такого рвения сейчас не наблюдается. Не жалею пока, что взяла паузу в карьере», — цитирует фигуристку «Спорт день за днём».
22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».
Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее Туктамышева рассказала, что может выставить любимый алкоголь в социальных сетях.