Ковальчук сегодня сыграет за «Спартак» в матче против «Куньлуня»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук примет участие в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».

Об этом сообщил ТАСС.

Встреча между командами пройдёт 24 декабря в Москве. Начало — в 14:00.

Хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

Россиянин является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 года по 2001-й.

Ранее сообщалось, что Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака».