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Геркус: стадионы «Спартака» и «Локомотива» готовы к монтажу крыши

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об идее генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова помочь клубам премьер-лиги установить крыши на стадионах.
Геркус: стадионы «Спартака» и «Локомотива» готовы к монтажу крыши
  • РИА Новости

«Это хорошее предложение РФС. И им нужно пользоваться. Достаточно это сделать на двух в Москве и ещё в одном из регионов. Например, в Казани. Ведь придётся закрывать арену минимум на год и играть где-то в другом месте. «Рубин» или один из московских клубов может себе это позволить, но другие — вряд ли. Но нужно понимать, что это большие инвестиции, которые обойдутся в десятки миллионов долларов. Потому что это серьёзная физико-математическая задача. Необходимо просчитать, как поведёт себя конструкция стадиона, когда на неё добавят определённый вес. Так что если футбольный союз готов это профинансировать, то было бы очень хорошо.

Какие арены к этому готовы? «Спартак» и «Локомотив». Я уже об этом говорил, но опять же... Здесь важны детальный подход, экспертиза архитекторов, это всё-таки не шиномонтаж автомобиля. Когда я работал в «Локомотиве», мы проделали предварительную работу. Подготовили предпроект, несколько вариантов эскизов, предварительную смету. Речь шла не только о крыше, а в целом о реконструкции «РЖД Арены». Должны были застеклить всю западную трибуну. Но так случилось, что я ушёл, а новое руководство отложило эту идею. Мы планировали делать лёгкую мембранную крышу, но сильного тепла она бы не принесла, было бы максимум +5 °С. Она же не плотно закрывает всё. Конечно, обстановка улучшится, не будет осадков. Но чтобы полностью утеплить территорию, нужен газовый обогрев, как в Санкт-Петербурге, на «РЖД Арене» такое невозможно осуществить. Так что если делать лёгкую, то это вполне реально. Но опять же нужно понимать, чего конкретно хотят клубы и в каких объёмах РФС может помочь», — заявил Геркус RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поддержал инициативу РФС помочь футбольным клубам с возведением крыш на стадионах.

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