Кондратюк признался, что боролся с собой на чемпионате России

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Давайте не будем о результате, я недоволен прокатом, особенно в короткой, в произвольной было получше. Я боролся, но пока мне не удаётся откатать так, как я хочу. Но это не последний старт в жизни, и даже в сезоне», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».

По итогам двух программ спортсмен набрал 249,08 балла.

В 2022 году фигурист выиграл чемпионат России, Европы и стал олимпийским чемпионом в командном турнире.

Ранее Иван Букин признался, что сезон для их пары с Александрой Степановой получился особенным.