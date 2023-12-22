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В турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа»

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ».

Помимо Черчесова, называются шесть кандидатов: Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио, сообщает Sport24 со ссылкой на турецкие СМИ.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Черчесове.

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