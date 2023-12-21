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Перес: с сегодняшнего дня клубы будут сами распоряжаться своей судьбой

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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда касательно Суперлиги.

«После сегодняшнего решения суда напрашиваются два вывода, имеющие большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, с сегодняшнего дня все клубы будут сами распоряжаться своей судьбой», — приводит слова Переса Relevo.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что Суперлигу запустят примерно в 2025 году.

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