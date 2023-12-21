УЕФА выступил с заявлением после решения Европейского суда по Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением после решения Европейского суда, который признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

«Это решение не означает одобрения или признания так называемой Суперлиги, а скорее подчёркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года.

УЕФА по-прежнему решительно настроен поддерживать европейскую футбольную пирамиду и гарантировать, что она и дальше будет служить более широким интересам общества», — говорится на сайте УЕФА.

В сообщении также отмечается, что союз продолжит определять европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнёрами.

«Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны признали незаменимой моделью, будет защищена от угрозы раскола европейскими и национальными законами», — отмечается в заявлении.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что Суперлигу запустят примерно в 2025 году.