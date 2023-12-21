Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном во время выступления в «Химках».

«Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота — они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки. На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не был включён в заявку на следующий матч.

Напомним, что сезон-2022/23 хавбек провёл в подмосковных «Химках» и сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Пари НН» заявили, что вопрос об отставке Юрана не поднимался.