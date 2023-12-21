RT в Telegram
Подпишись

Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»

Короткая ссылка
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном во время выступления в «Химках».

«Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота — они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки. На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу», — цитирует Мирзова «Чемпионат»

Он также подчеркнул, что не был включён в заявку на следующий матч.

Напомним, что сезон-2022/23 хавбек провёл в подмосковных «Химках» и сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Пари НН» заявили, что вопрос об отставке Юрана не поднимался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить