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Вагнер Лав проведёт следующий сезон в Бразилии

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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих планах на 2024 год.

«На следующий год есть кое‑какие оптимистичные прогнозы. Я остаюсь в Бразилии. Скоро об этом будет объявлено», — приводит слова Вагнера Лава Globo.

По мнению нападающего, прошедший сезон получился для него удачным.

«Мне удалось забить 23 гола. Надеюсь, что в 2024-м я смогу повторить этот результат или забить даже чуть больше, а также завоевать титулы», — сказал он.

В начале декабря 39-летний бразилец сообщил об уходе из клуба «Спорт Ресифи», за который играл в Серии Б.

Ранее агент Вагнера Эвандро Феррейра заявил, что нападающий мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

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