Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России
- РИА Новости
В соревновании спортивных пар Алёна Косторная и Георгий Куница выступят с короткой программой под шестым номером.
Действующие чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят третьими. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выйдут на лёд под восьмым номером.
Заключительный номер у Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко.
Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Валиева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.