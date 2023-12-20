Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России

Стали известны результаты жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию 2023 года в Челябинске.

В соревновании спортивных пар Алёна Косторная и Георгий Куница выступят с короткой программой под шестым номером.

Действующие чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят третьими. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выйдут на лёд под восьмым номером.

Заключительный номер у Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко.

Чемпионат России пройдёт с 20 по 25 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Валиева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.