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Годовой бюджет Российского футбольного союза составляет 11 млрд рублей

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как формируется ежегодный бюджет организации.
Годовой бюджет Российского футбольного союза составляет 11 млрд рублей
  • АГН «Москва»

«Бюджет наш открыт. 11 млрд рублей в год, бюджет сбалансированный, расходы соответствуют доходам», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По его словам, в этом бюджете есть определённая доля средств, которые РФС получает от международных организаций, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«Этот бюджет утверждён на 2024 год, он не изменился по сравнению с этим годом», — заключил Митрофанов.

20 декабря в Москве прошёл исполком РФС. Помимо бюджета, на заседании обсуждались, в частности, вопросы перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и организации товарищеских матчей сборной. 

Ранее Александр Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию.



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