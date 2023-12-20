Годовой бюджет Российского футбольного союза составляет 11 млрд рублей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как формируется ежегодный бюджет организации.

«Бюджет наш открыт. 11 млрд рублей в год, бюджет сбалансированный, расходы соответствуют доходам», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По его словам, в этом бюджете есть определённая доля средств, которые РФС получает от международных организаций, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«Этот бюджет утверждён на 2024 год, он не изменился по сравнению с этим годом», — заключил Митрофанов.

20 декабря в Москве прошёл исполком РФС. Помимо бюджета, на заседании обсуждались, в частности, вопросы перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и организации товарищеских матчей сборной.

Ранее Александр Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию.





