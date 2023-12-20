СЭ: исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседании принял решение не переходить в Азию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит работу по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

2 декабря УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее МИД назвал недопуск сборной России до мировых турниров разрушением футбола.