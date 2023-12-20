RT в Telegram
Подпишись

СЭ: исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию

Короткая ссылка
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседании принял решение не переходить в Азию.
СЭ: исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит работу по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

2 декабря УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

Ранее МИД назвал недопуск сборной России до мировых турниров разрушением футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить