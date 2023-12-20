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Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Абаскаля

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение касательно возможного увольнения специалиста Гильермо Абаскаля.
Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что на фоне результатов идёт много разговоров о работе Абаскаля. Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остаётся сыграть-то всего ничего. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.

Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.

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