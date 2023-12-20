Айдамиров: Бериша не провоцировал Абаскаля, так сложились обстоятельства
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«Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил жёлтую карточку, подвёл команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать, была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.
После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).
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