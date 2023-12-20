Айдамиров: Бериша не провоцировал Абаскаля, так сложились обстоятельства

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об инциденте с участием полузащитника Бернарда Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Есть регламент, согласно которому его могли наказать или не наказать. Он получил жёлтую карточку, подвёл команду и в следующем матче не играл. Зачем обсуждать, была там провокация или нет? Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).

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