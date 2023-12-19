Мелёшин: в «Спартаке» отличная атмосфера

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался об атмосфере в столичном клубе.

«В команде отличная атмосфера. Просто по игровым моментам что-то не получается, поэтому теряем очки. Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Тренер ко всем относится хорошо, вне зависимости от национальности. Бред, что такое пишут», — цитирует Мелёшина Sport24.

Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.

Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.