Мелёшин: в «Спартаке» отличная атмосфера
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В команде отличная атмосфера. Просто по игровым моментам что-то не получается, поэтому теряем очки. Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Тренер ко всем относится хорошо, вне зависимости от национальности. Бред, что такое пишут», — цитирует Мелёшина Sport24.
Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.
Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.