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Быстров: никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»

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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение, что никто из игроков «Спартака» не смог бы улучшить петербургский клуб.
Быстров: никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказал мнение, что «Спартак» может взять чемпионство через несколько лет. 

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