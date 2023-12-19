Быстров: никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»
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«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2026 года.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказал мнение, что «Спартак» может взять чемпионство через несколько лет.