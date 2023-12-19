Быстров: никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение, что никто из игроков «Спартака» не смог бы улучшить петербургский клуб.

«Страшный вопрос. Никто бы не усилил. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет. Сергеев выходит и пашет — у него не всё может получаться, но самоотдача на высшем уровне», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказал мнение, что «Спартак» может взять чемпионство через несколько лет.