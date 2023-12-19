Тарасова: безусловно, спортсмен года и герой — Костомаров

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров является спортсменом года.

«Про действующего спортсмена года если говорить, то я могу сказать по фигурному катанию. У нас сейчас скоро начинается чемпионат России, после которого будет выяснено, кто лучший. А так, безусловно, спортсмен года и герой — Роман Костомаров», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.