Corriere dello Sport: «Ювентус» хочет перехватить у «Зенита» 18-летнего Миятовича
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По информации Corriere dello Sport, туринский клуб высоко ценит талант 18-летнего игрока. Отмечается, что сам футболист желает подписать контракт с «Фейеноордом».
В текущем сезоне Миятович провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Црвеной звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены звезды» Миятовича.