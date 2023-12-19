Corriere dello Sport: «Ювентус» хочет перехватить у «Зенита» 18-летнего Миятовича

Нападающий «Црвены звезды» Йован Миятович входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Зенита».

По информации Corriere dello Sport, туринский клуб высоко ценит талант 18-летнего игрока. Отмечается, что сам футболист желает подписать контракт с «Фейеноордом».

В текущем сезоне Миятович провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Црвеной звездой» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены звезды» Миятовича.