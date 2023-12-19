Костомаров рассказал, как изменилась жизнь после перенесённой ампутации

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как на него повлияла ситуация с болезнью, которая произошла с ним в начале года.

«Никогда не знаешь, что с тобой будет завтра. После того, что со мной произошло год назад, я так и стал жить сегодняшним днём, наслаждаться тем, что у меня есть, тем, что у меня есть семья, дети, ради которых я стал жить», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

Он добавил, что его день начинается с преодоления, потому что ему сложно чистить зубы и делать другие бытовые вещи, о которых он раньше даже не задумывался.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.