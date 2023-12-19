Сёмин опроверг слова Одемвингие по поводу расизма в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова экс-футболиста железнодорожников Питера Одемвингие о расизме в московском клубе.

«Может, Одемвингие что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и ко всем футболистам относились уважительно. Никакого расизма не было», — цитирует Сёмина Sport24.

42-летний нигериец выступал за железнодорожников с 2007 по 2010 год. В интервью он рассказал, что, пока он общался с прессой, российские игроки за его спиной показывали банан. Игрок отметил, что ему было обидно.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником.