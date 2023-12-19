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Bola Do Jogo: «Локомотив» отправит Габриэла в годичную аренду в «Сантос»

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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) скорее всего перейдёт в «Сантос» на правах аренды.

Как сообщает Bola Do Jogo, у Педриньо есть устное соглашение об усилении «Сантоса» в 2024 году. При этом игрок пройдёт медобследование в ближайшие дни.

Напомним, что в январе футболист на правах аренды перешёл в «Сан-Паулу», но клуб расторг соглашение с ним из-за обвинений в домашнем насилии. На данный момент бразилец выступает на правах аренды за «Америка Минейро».

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что до последнего ждал вызова в сборную России.

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