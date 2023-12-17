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Биатлонистка Дербушева рассказала, что иногда теряет мотивацию

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Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева рассказала, что иногда возникают проблемы с мотивацией.

«Если честно, иногда бывает. Буквально на пять секунд даёшь себе слабину. Но я тут же говорю себе: «Не смей так думать, работай!» Как выглядит моя персональная синяя птица счастья? Сейчас она немножко потерялась. Но, если говорить о мотивации, наверное, она в том, что мне реально нравится тренироваться. Это большое счастье — заниматься тем, что ты любишь», — заявила Дербушева RT.

Полностью интервью с Тамарой Дербушевой читайте на сайте RT.

Ранее Дербушева поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.

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