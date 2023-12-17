RT в Telegram
Подпишись

Третьяк: вся хоккейная семья поддерживает Путина

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил своё отношение к решению Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок.

«Надо сказать, что наш президент очень любит хоккей и активно развивает наш вид спорта. Поэтому вся хоккейная семья поддерживает Владимира Путина. Он является нашим капитаном», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

На этой неделе Путин заявил о выдвижении на пост президента РФ. Многие спортсмены присоединились к «Команде Путина»: Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Никита Нагорный, Александр Поветкин и другие.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить