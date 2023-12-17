Третьяк: вся хоккейная семья поддерживает Путина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил своё отношение к решению Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок.

«Надо сказать, что наш президент очень любит хоккей и активно развивает наш вид спорта. Поэтому вся хоккейная семья поддерживает Владимира Путина. Он является нашим капитаном», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

На этой неделе Путин заявил о выдвижении на пост президента РФ. Многие спортсмены присоединились к «Команде Путина»: Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Никита Нагорный, Александр Поветкин и другие.

Ранее российская лыжница Вероника Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.