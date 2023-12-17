Валиева: у меня в планах продолжать заниматься спортом и сниматься в кино
«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах — ждите по этому поводу новостей в следующем году», — цитирует Валиеву «Москвич Mag».
Она также отметила, что хочет продолжать работать ведущей.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу.