Крамаренко выиграла золото в упражнении с мячом на турнире в Китае
Россиянка получила за выступление 36,550 балла. Серебро завоевала её соотечественница Диана Чугунихина (33,750), бронзу — представительница Узбекистана Наталья Усова (33,450).
16 декабря Лала одержала победу в многоборье, набрав 177,800 балла.
Ранее Крамаренко рассказала, какие слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер помогли ей собраться в нужный момент и победить в многоборье на соревнованиях «Небесная грация» в Китае.