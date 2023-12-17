Журова уверена, что украинские спортсмены продолжат выступать против допуска россиян к Олимпиаде

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала высказывания украинских спортсменов в адрес России.

«Так и будет продолжаться. Ведь Украина планирует бойкотировать соревнования, на которые будут допущены россияне. Понятно, что выступать сейчас будут именно представители тенниса. Им дано задание комментировать. Спортсменам из других видов спорта делать это бесполезно, поскольку наших спортсменов на Олимпиаде будет мало. Тем более что мы пока не приняли окончательного решения по Олимпиаде», — заявила депутат RT.

Ранее Журова выразила мнение, что украинские теннисистки боятся конкуренции с россиянками на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.