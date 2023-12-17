Защитник «Факела» не согласился со своей стоимостью на Transfermarkt

32-летний защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль отреагировал на то, что интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €400 тыс.

«Моя текущая стоимость на Transfermarkt — €400 тыс.? Вообще бы не стал на этот портал равняться. Не знаю. Кажется, больше должна быть. Сколько? Пусть будет €1 млн», — цитирует Магаля «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 22 матчах за воронежский клуб во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. До этого он выступал за московское «Торпедо».

Ранее воронежский «Факел» стал лучшим клубом Российской премьер-лиги по эффективности трат.