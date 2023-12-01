Китайская команда Roc победила на чемпионате «Битва роботов»

Стали известны имена победителей финальных поединков соревнований «Битва роботов» в Москве.

В финале соревнований приняли участие профессиональные инженеры, студенты ведущих технологических вузов России, любители робототехники, а также четыре иностранные команды.

По итогу поединков первое место заняла команда Roc из Китая, на втором расположились инженеры DS Robotics из Индии, на третьем — московская команда ТурбоМеХатроники.

«Можно с уверенностью сказать, что «Битва роботов» уже эволюционировала до шоу мирового масштаба и мы точно будем продолжать это классное зрелище. Следующий шаг — суперфинал «Битвы роботов» на Играх Будущего в 2024 году в Казани!» — рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

16 команд сражались за призовой фонд в размере 6 млн рублей, звание чемпиона турнира и возможность выйти в суперфинал, который пройдёт в 2024 году в рамках Игр Будущего.

Ранее олимпийская чемпионка Анна Щербакова предположила, что фигурное катание вряд ли станет фиджитал-дисциплиной.