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Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300

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В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна сообщили, что бывший чемпион американского промоушена в легчайшей весовой категории может вернуться в октагон в апреле.
Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300
  • Gettyimages.ru

«Пётр может провести следующий бой на UFC 300. Это один из вариантов. Ядонг может быть одним из вариантов соперника, но пока решения нет», — цитирует представителя команды Яна ТАСС.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию. На счету 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений.

Юбилейный турнир UFC 300 состоится 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.

Ранее Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом.

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