Черышев: присутствие Черчесова вызывает смесь страха и уважения

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — человек, который, даже не говоря ни слова, вызывает большое уважение. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения», — цитирует Черышева AS.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Алан Агузаров, юрист Черчесова, сообщил, что его клиент может вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.