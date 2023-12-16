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Радченко назвал Семака лучшим российским тренером в 2023 году

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Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучшего российского тренера в 2023 году.
Радченко назвал Семака лучшим российским тренером в 2023 году
  • РИА Новости

«Семак — лучший российский тренер в 2023 году. К сожалению, из российских специалистов у него нет явных конкурентов. Другим специалистам давали шанс проявить себя в больших клубах, но у них не получилось. Единственный конкурент Семака — это Карпин», — цитирует Радченко «РБ Спорт». 

14 января игроки санкт-петербургской команды отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о словах президента «Адана Демирспор» Мурата Санджака касательно интереса к нападающему Юсуфу Сары.

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