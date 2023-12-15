Тарасова: жаль, что Трусова в таком молодом возрасте думает только о деньгах

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о серебряном призёре Олимпиады 2022 года в одиночном катании Александре Трусовой.

«Это всё делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше её на соревнованиях не увидим. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги. Мне очень жаль, что она не хочет мирового признания, что она уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы. Очень грустно!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Трусова сыграла в товарищеском матче по хоккею за команду футболистов.

Спортсменка выходила на лёд в первом периоде, после чего покинула площадку.

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

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