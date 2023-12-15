МОК объявит имена допущенных к Олимпиаде россиян после завершения проверки

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, когда объявят имена российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм.

«Международные федерации должны будут предоставить список квалифицированных и допущенных к участию нейтральных спортсменов в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, а затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о заявке по виду спорта», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.