Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 26-е место
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На счету российской команды 1717 очков.
На первом месте находится сборная Испании, набравшая 2066 очков. На второй позиции — США (2045). Замыкает тройку лидеров сборная Франции (2021).
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная Сербии может провести товарищеский матч с Россией в марте.