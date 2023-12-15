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Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 26-е место

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Женская сборная России опустилась c 25-го на 26-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 26-е место
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

На счету российской команды 1717 очков.

На первом месте находится сборная Испании, набравшая 2066 очков. На второй позиции — США (2045). Замыкает тройку лидеров сборная Франции (2021).

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии может провести товарищеский матч с Россией в марте.

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