Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 26-е место

Женская сборная России опустилась c 25-го на 26-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

На счету российской команды 1717 очков.

На первом месте находится сборная Испании, набравшая 2066 очков. На второй позиции — США (2045). Замыкает тройку лидеров сборная Франции (2021).

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии может провести товарищеский матч с Россией в марте.