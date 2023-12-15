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Tanjug: сборная Сербии может провести товарищеский матч с Россией в марте

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Сборная России может провести товарищеский матч с командой Сербии в следующем году.
Tanjug: сборная Сербии может провести товарищеский матч с Россией в марте
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Как сообщает сербское агентство Tanjug, игра состоится в Санкт-Петербурге, если сборная Сербии получит разрешение от УЕФА и ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

Ранее посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырёва оценила работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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