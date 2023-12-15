В «Оренбурге» рассказали, что трансфер Веры в «Локомотив» сорвался
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«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да», — цитирует Андреева «Чемпионат».
Вера в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.
Ранее в «Оренбурге» рассказали, что Деограсия останется главным тренером команды.