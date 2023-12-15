В ОКР назвали унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался касательно численности допущенных на Олимпийские игры в Париже российских спортсменов.

«Цифра, озвученная МОК, унизительна для российского спорта и не представляет никакого интереса для ОКР. Скорее, это вопрос к коллегам из Лозанны. Спортсмены России должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных возможностях со всеми 206 национальными олимпийскими комитетами. Обычно к Новому году порядка 150—180 спортсменов обладали олимпийскими лицензиями», — заявил Поздняков.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

14 декабря МОК изменил информацию о шести отобравшихся на Олимпийские игры россиянах. Изначально восемь российских атлетов прошли квалификацию на Игры‑2024.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.