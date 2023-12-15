Поздняков считает, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены не смогут выступить на Играх дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что принимающие участие в Олимпийских играх спортсмены не смогут выступить на Играх дружбы в России.

«Мы отдаём отчёт, что полноценной замены Олимпиады быть не может, но тем не менее Спартакиада даёт возможность спортсменам выступить на соревнованиях высокого уровня и показать там спортивный результат, за который может быть выплачена премия. Знаем, что готовятся Игры дружбы, БРИКС. В настоящий момент мы ищем новые форматы взаимодействия. С моей точки зрения, если спортсмен принял участие в Олимпиаде, то он не может принимать участие в Играх дружбы, а если он примет, то его результат на Играх будет аннулирован», — заявил Поздняков.

Ранее ОКР прекратил финансирование нейтральных российских спортсменов.