Поздняков заявил, что система МОК отсекает лидеров сборной России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян.

«Придуманная МОК система отсекает лидеров нашей команды, а остальных ставит в неравное положение. Единственный выход — восстановление равных возможностей всех спортсменов», — цитирует Позднякова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян на ОИ-2024.