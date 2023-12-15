«Факел» стал лучшим клубом РПЛ по эффективности трат

Воронежский «Факел» стал лучшим клубом Российской премьер-лиги по эффективности трат.

Издание Metaratings провело исследование, затрагивающее отношение показателей клубов РПЛ в турнирной таблице к их бюджету, на основе данных из открытых источников.

Самым эффективным клубом по этому показателю стал «Факел». Генеральный директор воронежцев Роман Асхабадзе заявил «Матч ТВ» о бюджете 737 миллионов рублей, что является самым низким показателем в РПЛ. При этом подопечные Сергея Ташуева набрали 21 очко за 18 туров, потратив на каждый заработанный балл в нынешнем сезоне 35 млн рублей.

Худшим по этому показателю клубом РПЛ стал петербургский «Зенит», бюджет которого составляет 13,1 млрд рублей. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 туров, то есть тратят 364 млн рублей на один балл.

Ранее в «Факеле» рассказали о главной задаче клуба на весеннюю часть РПЛ.