Алдонин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» претендуют на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал фаворитов чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Главными фаворитами являются первые три команды: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Но в эту гонку могут вклиниться и другие клубы. Лидирующая пятёрка-шестёрка будет на что-то претендовать», — цитирует Алдонина Betonmobile.

«Краснодар» по итогам 18 туров с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36). Третье — московское «Динамо» (32).

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Краснодару» ни в коем случае не нужно почивать на лаврах.