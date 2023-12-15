RT в Telegram
Подпишись

Алдонин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» претендуют на чемпионство в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал фаворитов чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Алдонин считает, что «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» претендуют на чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Главными фаворитами являются первые три команды: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Но в эту гонку могут вклиниться и другие клубы. Лидирующая пятёрка-шестёрка будет на что-то претендовать», — цитирует Алдонина Betonmobile.

«Краснодар» по итогам 18 туров с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36). Третье — московское «Динамо» (32).

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Краснодару» ни в коем случае не нужно почивать на лаврах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить