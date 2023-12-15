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Сабитов: пересеклись с Карпиным в ресторане после 23:00, в тот момент я забыл, как дышать

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Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о требовательности тренера Валерия Карпина, когда он работал в московском клубе.
Сабитов: пересеклись с Карпиным в ресторане после 23:00, в тот момент я забыл, как дышать
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Filippov

«Пересеклись с Георгичем в ресторане после 23:00. Это был мой самый дорогой ужин. Тогда была немая сцена. Когда увидел Карпина в ресторане, я забыл, как дышать», — цитирует игрока «Чемпионат».

Футболист также рассказал, что Карпин следил за весом подопечных. По его словам, после отдыха с одноклубником он весил на 700 граммов больше. Тренер строго отчитал его за непрофессионализм.

Ранее сообщалось, что Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах.

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