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Агуэро заявил, что Винисиус и Родриго высмеивают других футболистов

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Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро раскритиковал футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.
Агуэро заявил, что Винисиус и Родриго высмеивают других футболистов
  • AP
  • © Jose Breton

«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Но, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдёт с этим игроком», — цитирует игрока Football Tweet в соцсетях.

Напомним, что Винисиус неоднократно сталкивался с расизмом в свой адрес от болельщиков разных клубов. Он провёл за клуб 13 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Родриго в 22 матчах отметился девятью голами и отдал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.

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