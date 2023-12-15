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ESPN: в МЛС ввели правило 10 секунд на замену

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Американская футбольная лига МЛС сообщила об изменениях в правилах, которые вводятся со следующего сезона.

По информации ESPN, два нововведения введены для того, чтобы ограничить потери игрового времени.

Теперь на замену игрока даётся десять секунд. Если же футболист получил травму и остаётся на поле в течение 15 секунд, то он должен быть отправлен для оказания помощи за пределы поля и сможет вернуться в игру не ранее чем через две минуты.

Ранее комиссионер МЛС Дон Гарбер выразил надежду, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси останется в чемпионате после 2025 года.

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