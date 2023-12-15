ESPN: в МЛС ввели правило 10 секунд на замену
По информации ESPN, два нововведения введены для того, чтобы ограничить потери игрового времени.
Теперь на замену игрока даётся десять секунд. Если же футболист получил травму и остаётся на поле в течение 15 секунд, то он должен быть отправлен для оказания помощи за пределы поля и сможет вернуться в игру не ранее чем через две минуты.
Ранее комиссионер МЛС Дон Гарбер выразил надежду, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси останется в чемпионате после 2025 года.