«Аталанта» в гостях нанесла поражение «Ракуву» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра шестого тура группы D на стадионе «Заглембе Спортс Парк» (Сосновец, Польша) завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей мяч забил Луис Мурьель (14-я минута). Ему ассистировал Алексей Миранчук. Также отличились Джованни Бонфанти (26-я) и Шарль Де Кетеларе (92-я).

«Аталанта» с 14 очками финишировала в группе на первом месте. Далее расположились «Спортинг» (11), «Штурм» (четыре), «Ракув» (четыре).

Ранее в Италии заявили, что Миранчук не является кумиром фанатов футбола.