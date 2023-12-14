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Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы

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Кипрский «Арис» и чешская «Спарта» сыграют в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Matteo Ciambelli

В стартовый состав кипрской команды попал российский нападающий Александр Кокорин. 

Встреча пройдёт в Колосси на стадионе «Альфамега». Начало — в 23:00 мск.

«Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. На строчку выше располагается «Спартак» (семь очков).

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы.

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