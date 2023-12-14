Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы
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В стартовый состав кипрской команды попал российский нападающий Александр Кокорин.
Встреча пройдёт в Колосси на стадионе «Альфамега». Начало — в 23:00 мск.
«Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. На строчку выше располагается «Спартак» (семь очков).
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы.