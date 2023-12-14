Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы

Кипрский «Арис» и чешская «Спарта» сыграют в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

В стартовый состав кипрской команды попал российский нападающий Александр Кокорин.

Встреча пройдёт в Колосси на стадионе «Альфамега». Начало — в 23:00 мск.

«Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. На строчку выше располагается «Спартак» (семь очков).

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы.